Sie kamen, sahen, und verpassten der Judenburger Wirtschaft eine Frischzellenkur: Die beiden Schwägerinnen Jennifer Wieser – beide tragen denselben Namen – eröffneten im Oktober 2020 "young nature" in der Judenburger Burggasse. Der Laden der beiden Jungunternehmerinnen wurde fortan die erste Anlaufstelle für nachhaltige Mode und Lifestyle. Seit rund zwei Jahren sind die beiden nun Botschafterinnen des guten Geschmacks, der nicht auf Kosten der Umwelt geht. Die Jennys leben selbst nachhaltig und geben ihr Wissen an andere weiter – auf ihrem Blog erklären die beiden etwa, woran man "Greenwashing" erkennt, und geben Tipps für nachhaltige Städtetrips in Österreich.