Was sich am Abend des 6. Dezember in der Gröbminger Kulturhalle abgespielt hat, darf getrost als vorgezogenes Weihnachtswunder bezeichnet werden: Während des U15-Trainings bricht der Coach zusammen, die zehn Kinder, die an diesem Abend anwesend sind, retten ihm durch ihr schnelles Eingreifen das Leben. Der Trainer wird nach Salzburg geflogen, liegt mehrere Tage auf der Intensivstation, im Zuge einer Operation wird ihm ein Defibrillator eingesetzt. Insgesamt verbringt er eine Woche im Spital. Fünf Tage nach seiner Entlassung gibt es das erste Wiedersehen zwischen Mirko Listl und den Nachwuchsfußballerinnen und -fußballern des TUS Gröbming.