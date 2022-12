Das Mauthausen Komitee Österreich will in der einst arisierten Villa Kremenezky in Altaussee eine Gedenkstätte errichten. Das Komitee kümmert sich um das Vermächtnis der überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager. "Diese Gedenkstätte soll die jüdische Geschichte des steirischen Salzkammerguts dokumentieren und mit lebendiger Bildungsarbeit verbreiten, einschließlich des Wissens über den NS-Terror und seine Folgen", erklärt MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.