Die jüngste Gemeinderatssitzung in Altaussee war turbulent (wir berichteten). Ein Thema, das ebenfalls auf der Tagesordnung stand, war ein Schreiben sämtlicher ÖVP- und SPÖ-Mandatare, in dem es wörtlich heißt: „Wir distanzieren uns von den Forderungen der Bürgerliste Dialog, dass Gemeinderäte in Altaussee nur tätig sein dürfen, wenn sie nicht in einem Arbeitsverhältnis mit Betrieben stehen, die Herrn Dr. Androsch zuzuordnen sind, zB.: Salinen Austria, Loser-Bergbahnen oder Vivamayr.“