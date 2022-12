Als Zuhörerin einer Gemeinderatssitzung in Schladming fühlt man sich nicht selten in eine Schulklasse zurückversetzt. Oft ist es langweilig, in den hinteren Reihen wird gerne über andere gemault. Wer zur Prüfung – oder in diesem Fall zur Abstimmung – gerufen wird, spricht lautstark und blumig. Auch wenn er zuvor nur flüchtig in die Schulbücher –oder in den Gesetzestext – hineingeschaut hat.

Nur so ist es erklärbar, dass am Mittwoch die Leerstandsabgabe abgelehnt wurde. In den Gemeinden ringsum geht die Verordnung innerhalb weniger Minuten über die Bühne. Nur in einer der wichtigsten steirischen Tourismusgemeinden nicht.

Was die Verordnung bringen würde

Unverständlich, denn: Eigentlich hilft die Verordnung all jenen Vermietern, die sich an die Gesetze halten. Werden doch jene zur Kasse gebeten, die es sich leisten können, ihre Wohnungen mehr als 26 Wochen im Jahr leer stehen zu lassen. Eigentlich hilft es jungen Menschen, weil es einen Ansporn gibt, leere Wohnungen wieder zu vermieten. Eigentlich hilft es gegen den Bodenverbrauch, weil damit genutzt wird, was schon da ist.

Eine zukunftsträchtige Entscheidung war das definitiv nicht. Von Jugendlichen kann man sich das nicht erwarten, von Gemeinderäten schon. Sie sollten für die Jugendlichen, also für die nächsten Generationen entscheiden – und nicht für sich selbst.