In Schladming scheiterte die Leerstandsabgabe am Mittwoch an einer nicht vorhandenen Mehrheit im Gemeinderat. "Wirtschaftsfeindlich und eigentumsfeindlich" sei sie, hieß es da, und gehe auf Kosten der einheimischen Vermieter. Für den Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher sind solche Aussagen unverständlich: "Da haben ein paar Gemeinderäte nicht verstanden, warum es geht."

Für ihn ist die Ablehnung der Leerstandsabgabe "reiner Populismus. Wenn man gerne Missstimmung in den Gemeinderat reinbringt, dann ist das genau das richtige Mittel. So richtig aufhussen und große Sorge verbreiten. So als ob die anderen Gemeinden das nicht wissend beschlossen haben. Wir haben uns das aber ganz genau angeschaut", sagt Fischbacher weiter.

"Genau der richtige Schritt"

Sei doch die Leerstandsabgabe, gemeinsam mit der Zweitwohnsitzabgabe und der Beweislastumkehr, "der richtige Schritt, um dem Herr zu werden, bei dem wir bisher nur Passagier waren". Sie ziele genau auf Leerstand ab, "bei dem jemand den Luxus hat, dass er sich quer durch Europa Häuser kauft und sie nur nutzt, wenn es ihn freut. Und diese vielleicht auch noch schwarz untervermietet. Das ist das, was uns Probleme macht und uns Infrastrukturkosten beschert. Das ist nicht unser Tourismus und das brauchen wir schon gar nicht für die Jugend, die sich hier niederlassen will".

Bereits im Herbst habe man in der Ramsau deswegen die Leerstandsabgabe in einem Grundsatzbeschluss durchgewunken, vergangenen Montag nochmals eine Verfeinerung der Verordnung. Auch bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Altaussee - die mit Kontroversen durchaus nicht geizte - war man sich quer durch alle Fraktionen einig, zuzustimmen.

Abgabe kann zielgenau eingesetzt werden

Die Sorge, dass hier heimische Unternehmen getroffen würden, sei unberechtigt. Und zwar aus mehreren Gründen, zwei davon konkretisiert Fischbacher: "Zum einen sind in dem Gesetz so viele Ausnahmen definiert. Zum anderen kennen wir in der Gemeinde unsere Betriebe ganz genau und wissen, wer so eine Abgabe zahlen sollte und wer nicht." Auch beim Betrag, der vorgeschrieben werde, könne man je nach Anlassfall entscheiden, wie viel es sein sollte. "Die Gemeinden sind da flexibel und autonom."

Auf die Aussage von ÖVP-Gemeinderat Herbert Steiner, dass es auch Chaletdörfer betreffe, sagt er: "Wenn die Chaletdörfer widmungsgemäß genutzt werden, dann sehe ich auch kein großes Potenzial für Leerstand. Da muss man sich halt anschauen, warum die so schlecht vermietet sind."

Natürlich sei keine Frage, dass bei der Umsetzung sowohl der Leerstands- als auch der Zweitwohnsitzabgabe noch "viel Arbeit auf die Gemeinden zukommt". Nachsatz: "Die sich aber auszahlt." In den nächsten Jahren werde man viele Erfahrungen im Umgang mit den neuen Maßnahmen sammeln. Nichtsdestotrotz sei es vom Gesetzgeber "ein mutiger Schritt gewesen, den wir lange schon gefordert haben", schließt Fischbacher.