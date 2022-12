Es sind schwierige Zeiten für Schwimmbäder. Aufgrund der hohen Energiekosten schließen zwei Bäder in der Region um Liezen vorübergehend ihre Türen: jenes in Spital am Pyhrn und das in Admont. Das wirkt sich auch auf das Schulschwimmen aus. Eine "nicht tragbare Situation", wie man bei der Liezener Schwimmschule Thimet findet. Denn: In der Vergangenheit sei es durchaus schon vorgekommen, dass in einer 40-köpfigen Gruppe von Volksschülern 28 nicht schwimmen konnten – "das ist erschreckend."