Einen besonderen Gast konnte der Club Soroptimist Steirisches Ennstal für eine Benefizveranstaltung im Klangfilmtheater Schladming gewinnen. Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz las in der WM-Stadt Texte von Loriot, Hugo Wiener oder H. D. Hüsch – begeisterte damit das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Klangfilmtheater und stimmte gleichzeitig auf das Weihnachtsfest ein. Für die musikalische Begleitung sorgten Margarita Nosal-Strasser und Eva Kriechbaum sowie der Chor der MS Gröbming. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einer jungen Witwe und zweifachen Mutter aus Schladming zugute.

Die Mitglieder des Clubs Soroptimist Steirisches Ennstal mit Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz © KK

Seit 2013 besteht die Regionalgruppe Ennstal der Schülerunion – sie ist somit neben der Stadtgruppe Graz die älteste aktive Gruppe in der Landesorganisation. Dieser Tage wurde der neue Ennstaler Vorstand gewählt. Fiona Roithner, Schülerin des Stiftsgymnasiums Admont, wurde zur neuen Obfrau gekürt, den zehnten Regionalvorstand komplettieren Simon Grill (BORG Bad Aussee), Anja Ruschitzka (Stiftsgymnasium Admont), Eszter Babics und Sabrina Piller (beide HLW Bad Aussee). Die Regionalgruppen der Schülerunion dienen zur Vernetzung der Schüler in der jeweiligen Region. „Der neu gewählte Vorstand will Veranstaltungen organisieren und Ansprechpartner vor Ort für die Schule sein“, heißt es.

Eszter Babics, Fiona Roithner und Simon Grill © Jakob Grill

Es sind seine besonderen Verdienste rund um die Sportunion Wörschach, die bedingt haben, dass Herwig Aigner jüngst das Ehrenzeichen in Gold der Sportunion Österreich verliehen worden ist.

Aigner trat 1962 in den Verein ein, war jahrelang aktiver Fußballer und Stütze der Mannschaft. Über mehrere Jahre übte er das Amt des Hauptkassiers aus und war Beirat. Außerdem hat Aigner die Sektion Stocksport mitbegründet, fungierte von 2018 bis 2020 als deren stellvertretender Sektionsleiter und berät die Sportunion Wörschach seit vielen Jahren in finanziellen Belangen.