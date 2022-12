"Wenn's dem Herrn Kammerschauspieler ein Anliegen ist, kann er das Museum ja in seinem Haus errichten"

Auf den offenen Brief mit der Forderung, ein Museum statt eines Hotels in Altaussee zu errichten, meint Androsch: "Dieses Wunschkonzert auf Kosten anderer spielt's nicht." Historischer Hintergrund der Kremenezky-Villa offenbar doch nicht so bedeutend. Vorerst soll sie als Mitarbeiterunterkunft dienen.