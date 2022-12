Ihn kann man getrost als Botschafter der Region Gesäuse betiteln: Ulrich Matlschweiger. Ob stellvertretender Obmann des Tourismusverbandes und des Forstmuseums Silvanum, aber auch Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Altenmarkt-Großreifling und Teil der Feuerwehr Großreifling - es gibt kaum einen Bereich, in dem sich der 34-Jährige nicht ehrenamtlich engagiert. "Nur beim Fußballverein und bei der Musi bin ich nicht", sagt er lachend. 2017 hat Matlschweiger in der alten Poststube in Großreifling das Restaurant "Hoamat" eröffnet. In seiner Küche setzt er stark auf Regionalität, ebenso im angeschlossenen Bauernladen. Für große Aufmerksamkeit hat der vife Gastwirt mit seinem "Menü für Energieversorger" gesorgt: "Ich bitte damit jene zur Kasse, die mit der Energiekrise Geld machen. Die Stromerzeuger zahlen bei mir ab jetzt den zehnfachen Preis, mein normaler Kunde den einfachen – damit sind die Kosten gedeckt."