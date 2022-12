Fünf Jahre lang wurde in Admont gerungen, nun liegt ein Konzept am Tisch: Ab 1. Jänner 2023 muss fürs Parken im Nationalpark Gesäuse ganzjährig gezahlt werden. Und zwar sechs Euro pro Tag, für Einheimische gibt es Ermäßigungen. Das Geld fließt zweckgebunden in die Verbesserung der Parkplätze und die Wanderwege zurück, informiert der Nationalpark.