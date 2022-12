Buchungslage: Kein Grund zum Jubeln, aber "stabil und solide"

Start in die Wintersaison verlief zufriedenstellend, in den Hauptzeiten – Weihnachten und Semesterferien – sind die Quartiere gut gebucht. Bisher falle nicht auf, dass die Gäste großes Sparverhalten an den Tag legen, heißt es.