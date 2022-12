Neuer Teilnehmerrekord, neuer Termin und ein teils neues Programm: Damit wartet die Planai Classic auf, die im kommenden Jänner in ihre 26. Runde geht. Waren es in den vergangenen Jahren um die 50, gehen heuer 64 Teilnehmer ins Rennen - so viele wie noch nie zuvor. "Wir haben eine gute Mischung sowohl bei den Automarken als auch bei den Nationen", zeigt sich Organisator Michael Glöckner erfreut. Aus sechs Ländern kommen die Rallyestarter - zwei davon gar aus Großbritannien. Was die Prominenz angeht, dürfe man "die üblichen Verdächtigen" begrüßen, wie etwa Rallyefahrer Andreas Aigner, Top-Manager Sigi Wolf oder Ex-Rapid-Präsident Michael Krammer.