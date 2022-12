Auch dieses Jahr hatte es in sich und war für die heimische Wirtschaft sehr fordernd. Ob Wissenschaftler an der Montanuniversität Leoben, Geschäftsführer eines Großunternehmens, Obfrau einer Genussregion, innovativer Energieexperte oder Online-Unternehmerinnen – die Kandidatinnen und Kandidaten der Obersteiermark stellten sich den Krisen und freuen sich nun über Ihre Stimme in der Kategorie "Wirtschaft und Forschung".