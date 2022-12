Fünf abgängige Alpinisten aus Tschechien galt es für den Alpinen Rettungsdienst Gesäuse in der Nacht von Sonntag auf Montag zu suchen. Die Polizei hatte die Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr informiert, dass die Gruppe von einer Tour aufs Hochtor nicht zurückgekehrt sei. Um 11 Uhr am Vormittag habe es das letzte Mal Kontakt mit den Tschechen, die über die Kletterroute Rossschweif aufsteigen wollten, gegeben, hieß es. Ein Angehöriger hatte am Abend schließlich die Polizei informiert.