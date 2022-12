"Keiner der genannten Bürgermeister hat jemals gesagt, dass wir keinen Notarztstützpunkt brauchen", empört sich Ludwig Gottsbacher, SPÖ-Bürgermeister von Radmer. Anlass für seine Verärgerung ist eine Aussage von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) in einem Interview in der Sonntagskrone zur Einrichtung eines Notarztstützpunktes in der steirischen Eisenwurzen-Region. Die Landesrätin erklärte, dass die Bürgermeister von Eisenerz, St. Gallen, Landl und Radmer bei einem Treffen im April 2022 dezidiert erklärt hätten, "keinen zusätzlichen Notarztstützpunkt zu brauchen".