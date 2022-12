Josh auf der Reiteralm, Edmund auf der Planai, Matakustix auf der Hochwurzen und zum Finale ein Open-Air-Konzert von Folkshilfe am Hauser Kaibling – so startete die 4-Berge-Skischaukel am vergangenen verlängerten Wochenende in die Wintersaison. Zum Kauf standen die Eintrittskarten für die Konzerte nicht, sie konnten ausschließlich gewonnen werden. Und so waren es jeweils 50 Glückliche, die die Gastspiele der österreichischen Künstler erleben durften.