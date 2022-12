Den Österreichischen Jugendpreis 2022 durften dieser Tage Elisabeth Rechberger und Elisabeth Keinprecht von der Sera Soziale Dienste GmbH aus den Händen von Staatssekretärin Claudia Plakolm entgegennehmen. Und zwar für das Projekt "Begegnung der Generationen", das die Sera-Schulsozialarbeit gemeinsam mit dem SeneCura Sozialzentrum Schladming durchgeführt hat.

Unter dem Motto "Gemeinsames Tun verbindet" wurden Schülerinnen und Schüler der MS Erzherzog Johann Schladming im Juni zu einer Kreativwerkstatt der Generationen eingeladen. Mit den Schulsozialarbeiterinnen Elisabeth Keinprecht und Katharina Jeide schauten sie im Pflegeheim vorbei.

Nach der Nachmittagsjause und einem Kennenlernspiel gingen Jung und Alt ans Werk – die Gestaltung der Hochbeete im Garten des Sozialzentrums stand an. Die Kinder und die Senioren versahen dabei die Hochbeete mit einem bunten Anstrich. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Diesem lustigen Nachmittag sollen weitere gemeinsame Aktivitäten folgen.

Zehn Jahre "Heimatgold" in Schladming

Sein zehnjähriges Bestehen feierte dieser Tage der Schladminger Bauernladen "Heimatgold". Das Jubiläum begingen die Inhaber Hannes Royer, Maria Fanninger und Mario Hütter mit zahlreichen Gästen und natürlich vielen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. "Wir haben bereits zu einer Zeit auf Regionalität gesetzt, als diese noch lange nicht zu jenem Trend geworden war, der sie heute ist", freut sich das Führungstrio. "Wer heimische Lebensmittel kauft, bekommt nicht nur höchsten Genuss und einmalige Qualität, sondern auch ein Stück der jeweiligen Region und der mit ihr verbundenen Traditionen, Werte und Menschen."

Und so finden sich bei Heimatgold Produkte von mehreren Hundert österreichischen Betrieben, das Sortiment reicht unter anderem von Fleisch- und Milchprodukten über Brot, Honig, Gemüse und Obst bis hin zu Ölen, Edelbränden und Essig.

In zwei Jahren zieht übrigens die Heimatgold-Filiale in Zell am See nach, 2024 feiert sie ihren 10. Geburtstag.