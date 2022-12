>>> Zur Köpfe des Jahres-Wahl geht's hier <<<

"Ich mag Musik, die akustisch bleibt. Wenn ich singe, ist es größtenteils Jazz oder Soul", meint Sängerin und Musikerin Rania Khalil (22) aus St. Peter-Freienstein. Seit mehr als drei Jahren lebt und werkt das Allroundtalent in Wien. Und bringt nicht nur den Grenzgang zwischen ihren kulturellen Wurzeln in Ägypten und ihrer Jugend in Österreich harmonisch unter einen musikalischen Hut. Sie komponiert ihre eigenen Songs, zieht alle stilistischen Register von Indie-Pop bis Soul-Funk. Sie bleibt dabei stets in ihrer eigenen kreativen Mitte. Ihre Texte: trittsicher und profund, ob auf Englisch oder auf Deutsch. Zehn von zehn Punkte auf der Gänsehaut-Skala sind bei Khalils Liveauftritten angesichts der großen Bandbreite an Gefühlen garantiert - von emotionalem Sonnenschein und heiter bis rau und melancholisch.

Rania Khalil aus St. Peter-Freienstein © KK

DJ-Duo, das in der Szene aufgezeigt hat

Das Schladminger DJ-Duo "Zootah", bestehend aus Sean Driver und Elias Grauss, begeistert seit 2016 mit Interpretationen von Bass House. Kennengelernt haben sie sich 2014: "Nach der Verabredung zu einem Studio-Date haben wir einen Song produziert und ihn unter dem gemeinsamen Alias 'ZOOTAH' rausgebracht." Ein halbes Jahr später fand der erste große Auftritt in Kaprun beim "WOW Glacier Love Festival" zusammen mit dem australischen DJ Timmy Trumpet statt. Ihr Genre "Bass House" ist geprägt von markanten Sounds, verzerrtem Bass in Kombination mit energetischen Drums. Durch ihre Nummer "Bubblegum" wurden erstmals bekannte Künstler und Plattenfirmen aufmerksam. Für 2023 steht Großes bevor: "Leider dürfen wir uns dazu noch nicht äußern. Womöglich sprechen wir über unseren größten Plattenvertrag, den wir je unterzeichnet haben."

Sean Driver und Elias Grauss sind "Zootah" © KK

Mutiger Schritt in schwierigen Zeiten

Mitten im Coronajahr 2021 gründeten Andreas Kumpitsch (27), Remy Windegger (28) und Luca Zechner (26) die Stagefox Event Solutions OG, die ihren Sitz in Weißkirchen hat. Der Zeitpunkt mag zwar gewagt gewesen sein, oder anders formuliert: "Jeder hat uns für verrückt erklärt", lacht Remy Windegger. Doch die drei jungen Männer hatten den richtigen Riecher: "Im ersten Jahr wurden über 75 Veranstaltungen technisch ausgestattet, darunter auch Events jenseits der 5000er-Besuchermarke." Angeboten werden unter anderem Ton- und Lichttechnik, aber auch DJ-Bookings. Außerdem stellte man Eigenveranstaltungen wie das "Summer Edition Open Air" auf die Beine. Die Open Air-Veranstaltung soll übrigens auch im kommenden Jahr wieder über die Bühne gehen. Die drei Inhaber arbeiten eng mit lokalen Gastronomen und Vereinen zusammen.

Remy Windegger, Andreas Kumpitsch und Luca Zechner (von links) © KK

Mit ihren Liedern erzählen sie Geschichten

Im steirischen Dialekt erzählen Johanna Seitinger und Lukas Maierhofer als Seitinger & Maierhofer im gleichnamigen Debütalmbum von aktuellen Themen, behandelt etwas das Stalking von und durch Frauen, die aussterbende Spezies der Beislsitzer oder thematisieren den Umgang mit einer Trennung. Dabei lässt das Duo seine Herkunft - sie kommt aus der Stanz, er aus der Veitsch - nicht etwa hinter sich, sondern nimmt es zum Anlass, um auf vielfältige Art und Weise Geschichten zu erzählen. Klanglich orientieren sich die beiden an der gefühlvollen Palette aus österreichischer Volksmusik, Jazz und anschmiegsamem Pop. Für Seitinger und Maierhofer ist die Zusammenarbeit kein Novum. Schon als Teil der Reggae-Band Tschebberwooky standen die beiden Seite an Seite auf der Bühne, während Maierhofer etwa auch als Mitglied der Rockband Horst bekannt ist.

Das Duo Seitinger & Maierhofer besteht aus Johanna Seitinger und Lukas Maierhofer © WILD UND WUNDERBAR

Viel Engagement für den Musik-Nachwuchs

"Frei durch Musik" ist das Motto von David Luidold. Er ist nicht nur Bassposaunist der Grazer Philharmoniker und Lektor an der Kunstuniversität Graz – als Kapellmeister der Stadtmusikkapelle Liezen engagiert er sich sehr für die Jugend. Während der Coronapandemie hat er den Liezener Nachwuchsmusikern mit verschiedenen Distance-Projekten über die Lockdown-Langeweile geholfen: Zum Beispiel mit dem Musikvideo zu "Leb'n, lieb'n, loch'n", das sogar vom österreichischen Blasmusikverband ausgezeichnet wurde.

Luidold fädelte zudem Gastspiele der Stadtmusikkapelle Liezen im Grazer Stefaniensaal, bei den internationalen Promenadenkonzerten in der Innsbrucker Hofburg und beim Musiksommer in Brixen (Südtirol) ein. Und er entwickelte in Zusammenarbeit mit einer Blasinstrumente-Manufaktur eine neue Bassposaune, der anschließend ein Posaunenkonzert in der Innsbrucker Hofburg gewidmet wurde.