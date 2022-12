Dienstagabend gegen 19 Uhr: In der Kulturhalle Gröbming findet gerade das Training einer Nachwuchsmannschaft des örtlichen Fußballvereins statt, rund zehn Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren nehmen daran teil. Die Einheit findet ein jähes Ende, denn plötzlich bricht der Trainer zusammen. Die Kinder reagieren sofort, wählen den Notruf und beginnen "teilweise unter Anleitung mit der Wiederbelebung", berichtet Arzt Sassan Lachini, der am Dienstagabend Notfall-Bereitschaftsdienst hat und in die Kulturhalle gerufen wird.