"Es wird bei uns kein Hundeverbot geben", sagt Daniel Berchthaller, Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen. Jüngst kamen er, die Grundbesitzerin und ein Vertreter des Tourismusverbandes an einem Tisch zusammen. Dabei wurde der Einsatz einer Sicherheitsfirma evaluiert, deren Mitarbeiter sich nach der Attacke zweier Hunde auf Ziegen um Aufklärung der Gäste und Einhaltung der Leinenpflicht in dem beliebten Ausflugsziel im oberen Ennstal gekümmert haben.

"Wir haben ein gutes Einvernehmen mit der Grundbesitzerin", erklärt Berchthaller und ergänzt: "Die Situation hat sich beruhigt. Die Maßnahmen haben geholfen und dazu geführt, dass sich Gäste mit Hunden mehr an die Leinenpflicht halten." Das sei vor dem Zwischenfall aber ohnehin schon zu einem großen Teil der Fall gewesen, sagt der Reiteralm-Chef.

Auch 2023 kontrollieren und informieren

Kontrollieren und die Gäste auf die Leinenpflicht aufmerksam machen, werde man auch im kommenden Jahr wieder – "sowohl am Berg als auch gleich schon beim Ticketkauf an der Kasse", kündigte er an. Infofolder werde man ebenfalls wieder verteilen.

Auslöser für die Debatte rund um ein Hundeverbot im Bereich des Spiegelsees waren zwei Hunde von tschechischen Touristen, die im vergangenen Sommer in der Nähe des Spiegelsees auf der Reiteralm zwei Ziegen gehetzt haben – eine musste in weiterer Folge eingeschläfert werden, die andere verschwand spurlos. Die Grundbesitzerin stellte daraufhin ein Hundeverbot in den Raum – in ersten Gesprächen einigte man sich auf Kontrollen der Leinenpflicht.

Es wäre nicht das erste Hundeverbot in der Region gewesen, bereits jetzt ist die Mitnahme von Hunden in fünf Gebieten im oberen Ennstal nicht gestattet: Rohrmoos-Obertal ab Eschachalm, Gumpental-Moaralmsee, Neustattalm bis Bachlalm sowie Halseralm (Ramsau), Trogermühle Mössna in Richtung Knallalm (Großsölk).