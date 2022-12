"Es soll nichts Besonderes sein, dazuzugehören" – unter diesem Motto stand der erste inklusive Krampuslauf in Altenmarkt bei Sankt Gallen am vergangenen Freitag. Eine Gruppe aus 15 Menschen mit Beeinträchtigungen lief Seite an Seite neben anderen Passen aus der Umgebung. "Wir haben genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben", sagt Mitorganisator Fabian Wolf.