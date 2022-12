Langsam füllt sich der große Besprechungsraum der Bezirkshauptmannschaft Liezen. Die meisten jungen Burschen und Mädchen kommen mit Rucksack und einer Vorladung in den Saal. Einige drängen in Gruppen scherzend herein, während sich andere leise und verstohlen einen Platz suchen. Behördenmitarbeiter und Polizei haben Tische und Stühle U-förmig aufgestellt, sodass alle direkten Blick auf Leinwand und Vortragende haben.

"Warum glaubt ihr, dass ihr hier seid?", fragt Mario-Carl Wünsch in die etwa 30-köpfige Runde. "Damit Jugendliche keinen Scheiß bauen", antwortet einer recht unumwunden. "Ja, wir möchten eure Eigenverantwortung fördern", fasst Wünsch in anderen Worten zusammen, was in den nächsten zwei bis drei Stunden auf dem Programm steht.

"Bitte seid neugierig und redet mit uns"

Und er stellt auch klar: "Ihr seid nicht die Bösen und wir kommen nicht mit dem Zeigefinger, die rufen: Macht das oder das nicht." Es gehe vielmehr darum, Wissenslücken zu schließen und Fragen rund um den Jugendschutz zu beantworten. "Bitte seid neugierig und redet mit uns."

Gemeinsam ist allen im Raum, dass sie mit dem Jugendschutzgesetz in Konflikt gekommen sind und eine Nachschulung machen müssen. Nachdem die Polizei einen Alkotest gemacht hat, der bei allen negativ verläuft, fragt Wünsch nach den konkreten Anlassfällen.

Michael Ritzinger von der Polizei Bad Aussee, der Präventivarbeit unter Jugendlichen macht, kontrolliert vor Kursbeginn, ob niemand alkoholisiert gekommen ist © Christian Huemer

Der Jurist, übrigens Verfasser des Steirischen Jugendschutzgesetzes, sowie die Beamten der Polizeiinspektion Bad Aussee schaffen es in kurzer Zeit, so etwas wie eine offene Gesprächskultur zu etablieren.

Reihum erzählt jeder, warum er heute bei der Nachschulung ist. "Bei mir war es das Rauchen auf einem Festl", meint einer der 17-Jährigen. Bei gar nicht so wenigen heißt es auch: "Es war Alkohol im Spiel". "Wie viel Promille?", fragt Wünsch? Die Antworten fallen unterschiedlich aus - manche hatten "nur eine Flasche in der Hand", andere stehen ganz offen zu ihrer Alkoholisierung.

Selbstversuch mit der "Rauschbrille"

Zur Veranschaulichung, was das bedeudet, kommt schließlich eine so genannte "Rauschbrille" zum Einsatz. In unterschiedlichen Promille-Stufen werden die wie Skibrillen anmutenden Gläser aufgesetzt. Die Jugendlichen müssen damit einen Slalom zwischen den Stühlen gehen oder an einem Flipchart etwas schreiben. "Vorsicht, manchen kann davon auch schwindlig werden", mahnen die Polizeibeamten Ferdinand Hrabovszky und Michael Ritzinger.

Für alle wird schließlich ersichtlich: Selbst wer "nur" 0,8 Promille hat, setzt bei den Schriftzeichen, die er nachziehen soll, zwei Zentimeter neben der Vorlage an.

Auch Erwachsene werden geschult

"Wenn wir nur 20 bis 30 Prozent der Jugendlichen erreichen, dann hat das Ganze schon einen Sinn", erklärt Wünsch in einer Pause. Und er verweist darauf, dass man steiermarkweit 600 Schulungen jährlich mit jungen Menschen unter 18 Jahren durchführt. Auch 100 bis 150 Erwachsene werden aufgrund des Jugendschutzgesetzes - etwa, weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind - zum "Nachsitzen" verdonnert. Wer nicht kommt, riskiert übrigens Strafen bis zu 736 Euro.

Was sich Wünsch wünscht: "Dass wir auch in Zukunft diese Schulungen vor Ort in den Bezirken - zusammen mit der Polizei - durchführen können." Das habe einen viel größeren Effekt, als wenn das zum Beispiel digital und ohne Uniformierte über die Bühne gehen würde. "Ich bin auch sehr froh, dass wir von der zuständigen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und Fachabteilungsleiterin Alexandra Nagl so unterstützt werden."