Gut Ding braucht Weile. Zuletzt verzögerten noch Lieferschwierigkeiten bei den Gleisträgerplatten beim Bahnübergang die Eröffnung der kleinräumig die Ennstalbundesstraße umfahrenden Liezener Südspange. Nun ist es aber so weit: „Nach der Übergabe der Gleis-Lichtanlage an die Maschinenfabrik Liezen um 11 Uhr erfolgt heute gegen Mittag die Freigabe“, so Bürgermeisterin Andrea Heinrich. Damit ist die 90 Meter lange Lücke zwischen den Einkaufsmärkten beim eee-Hotel und der Intersport-Filiale auf der anderen Seite geschlossen.