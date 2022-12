Zu einem Zwischenfall ist es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Stainach gekommen. Zwei rumänische Staatsbürgerinnen (21 und 26 Jahre alt) sollen dort einer 79-Jährigen aus dem Bezirk Liezen die Geldbörse gestohlen haben. Laut Polizei habe eine "bislang unbekannte Zeugin" den Diebstahl beobachtet und die Täterinnen angesprochen.