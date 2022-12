806 Partien für den KAC, 98 Tore, 132 Assists. Das ist die Bilanz von Stefan Geier - sein Zwillingsbruder Manuel schoss in 787 Spielen 115 Tore, ihm werden 170 Assists zugeschrieben. 14 Jahre waren die aus Zeltweg stammenden Brüder vom Eishockey-Rekordmeister EC-KAC nicht wegzudenken, 2022 zogen sie aber den Schlussstrich. Zumindest vom Profigeschäft, denn nun laufen die beiden Cracks in der steirischen Eliteliga für die Zeltweger "M-Rast Wölfe" auf. Doch im Vordergrund steht natürlich die Firmengründung der HTL-Absolventen. Die 34-Jährigen sind auch begeisterte Handwerker - und machen das zum Beruf: Mitte Jänner eröffnen sie in Klagenfurt ihr Unternehmen, das sich rund um Möbelmontage und Entrümpelung drehen wird. "Wir haben bis jetzt alles gemeinsam gemacht, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern", so Stefan, der wie sein Bruder verheiratet ist und eine Tochter hat.