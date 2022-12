Dunkelheit herrscht in den Klassenräumen, im ersten Stock der Volksschule Stein an der Enns (Gemeinde Sölk) aber brennt Licht. Hell erleuchtet ist dort die Heimstätte des örtlichen Krippenvereins. Im Gemeinschaftsraum stehen Brötchen und Getränke bereit - und in der liebevoll dekorierten Werkstatt die Hauptdarsteller des Abends: sechs Krippen, vier heimatliche und zwei orientalische. Ihre Erbauer, die Teilnehmer des Herbstkurses, warten schon gespannt. Denn an diesem Mittwochabend findet die Abschlussfeier samt Bewertung der Werke statt.