Als Landarzt war Rüdiger Böckel (76) aus Kammern jahrzehntelang im gesamten Liesingtal gefühlt rund um die Uhr auf Achse, bis er vor acht Jahren in seine wohlverdiente Pension ging. Von Ruhestand kann bei dem profunden Kenner regionaler Geschichte und persönlicher Geschichten aus und um seinen Heimatort keine Rede sein. Seit mittlerweile elf Jahren ist Böckel Obmann des Museumshofs Kammern, der als kulturelles Zentrum in der Region einen klingenden Namen hat. "Wir halten derzeit bei etwa 100 Mitgliedern. Und es sollen noch mehr werden", so Böckel.