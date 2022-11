"Der Nachtslalom ist unser Baby", hat Elisabeth Grogl einst gemeint und zusammen mit ihrem Mann Hans eine der prominentesten sportlichen Visitenkarten Österreichs gestaltet: das Nightrace Schladming mit rund 50.000 Besuchern jährlich.

Am Freitag, dem 25. November, hat Grogl ihre persönliche Ziellinie erreicht. Sie ist nach langer, schwerer Krankheit im 72. Lebensjahr im Kreise ihrer Familie eingeschlafen. Ihre Urne ist am Mittwoch, 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr zur persönlichen Abschiednahme in der röm.-kath. Stadtpfarrkirche aufgebahrt.

Es war einer der letzten offiziellen Auftritte von Elisabeth Grogl, beim Nachtslalom im Jänner 2022 © Martin Huber

"Wir verabschieden uns von ihr am selben Tag um 13 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst", heißt es vonseiten der Familie, die bittet von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Die Beisetzung erfolgt dann im engsten Kreis.

Ausgebildete Gerichtsdolmetscherin

Elisabeth Grogl wurde in Knittelfeld geboren, nach der Matura studierte sie in Graz Anglistik und Sportwissenschaften und machte später in Wien die Ausbildung zur Dolmetscherin. Neben Englisch sprach sie perfekt italienisch - ein Umstand, der ihr bei der Betreuung der prominenten Gäste des Nachtslaloms über all die Jahre in die Karten spielte.

Insbesondere auch bei der Ski-WM 1982, wo die VIP-Dichte ganz besonders hoch war. Und nicht nur das: Bei Special Olympics, verschiedenen Schiflug-Weltmeisterschaften oder dem World Sports Award schlüpfte sie in die Rolle der Gastgeberin für Größen wie Muhammad Ali, Pelé, Arnold Schwarzenegger, Boris Becker oder Prinz Albert von Monaco.

"Mutter der Kompanie"

"Ich bin so etwas wie die Mutter der Kompanie", beschrieb Grogl ihr Jobprofil gegenüber der Kleinen Zeitung einmal. Sie hatte als Organisationstalent beim Nachtslalom überall ihre Finger im Spiel - nur nicht im sportlichen Bereich. Dafür war Ehemann Hans zuständig - auch die beiden Kinder spielten beim wohl bekanntesten nächtlichen Weltcup-Slalom der Welt wichtige Rollen.

Der wird heuer in seiner 26. Auflage am 24. Jänner 2023 vom Stapel gehen - erstmals übrigens auch ohne Hans Grogl, der seinen Posten als OK-Chef dieses Jahr offiziell zurücklegte.

Ehrenring-Trägerin der Stadt Schladming

Bei seiner Verabschiedung im Juli als Obmann des Wintersportvereins wurde auch Gattin Elisabeth geehrt. Schladming verlieh ihr - als zweiter Frau überhaupt - den Ehrenring der Stadt. Krankheitsbedingt konnte sie schon damals nicht mehr an der Veranstaltung teilnehmen.