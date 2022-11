Die Empörung nach dem Vorfall im Bezirk Liezen ging durch die ganze Steiermark: Ein Jäger hat seinen eigenen Hund vermeintlich aus Wut über dessen Verhalten mit einem Messer getötet (wir berichteten). Wegen Tierquälerei ist der erfahrene Weidmann schließlich angezeigt worden.

Das Verfahren gegen den Steirer ist nun allerdings eingestellt worden. „Eine Verfolgung ist aus rechtlichen Gründen nicht zulässig, weil in diesem konkreten Fall der Tatbestand nicht erfüllt ist“, erklärt Viktoria Steinecker von der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Leoben auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Hintergrund sei, dass der Tatbestand der Tierquälerei sehr eng gefasst ist und ein „mutwilliges Töten“ erfordere. Die Rechtsprechung fordert in solchen Fällen nämlich die schlichte Lust am Töten, eine grundlose Vorgehensweise. Und genau diese sei im Fall des Jägers eben nicht gegeben, wenn man die Vorgeschichte miteinbeziehe.

Den Hund (er war sieben Monate alt) hat der Mann etwa fünf Monate lang besessen, ehe es zur Tat kam. Das Tier war von Anbeginn an verhaltensauffällig, was sich auch in einem Zwicken der Tochter des Jägers äußerte. Nach diesem Zwicken ist der Mann mit dem Tier in einen Wald gegangen und hat seinen Vierbeiner„ geknickt“, also mit einem Messer getötet. Mit seiner Handlung wollte der Mann sein Kind vor dem Tier schützen, er habe somit nicht grundlos gehandelt.

Wichtig: Die Entscheidung sei kein Freibrief für ähnliche Taten. „Sie ist einzelfallbezogen, soll keine Scheinbegründung für andere sein. Jeder Fall wird stets für sich genau geprüft“, resümiert Steinecker.