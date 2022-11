Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind... Die Hirten erfuhren als Erste von der Geburt Jesu und finden sich neben Maria, Josef, dem Jesukind und Ochs und Esel in beinahe jeder Krippe. Wir haben eine kleine Auswahl, die sie sich nicht entgehen lassen sollten ...

Die Eiskrippe steht ab Samstag bereit

Seit Montag schnitzten die Eiskünstler Marina Hatzl, Antti Pedrozzo und Martin Wölkart rund um Kimmo Frosti an den Figuren der heurigen Eiskrippe, die ab Samstag im Landhaushof zu bestaunen ist. Damit die Eiskrippe den ganzen Advent hält, gibt es jede Figur vierfach und jeden Freitag werden sie getauscht.

Antti Pedrozzo, Marina Hatzl, Kimmo Frosti, Martin Wölkart haben seit Montag an den Figuren gearbeitet - am Samstag ist die Eiskrippe im Grazer Landhaushof zu sehen © Privat

Josef und Maria überlebensgroß

Der Hauptplatz von Bad Gleichenberg wurde bei der Platzwahl zum schönsten Hauptplatz gekürt. Und genau dort stehen auch die aus Holz geschnitzten und überlebensgroßen Figuren der Krippe. Josef ist 3,5 Meter groß, Maria wiegt rund 700 Kilogramm. Insgesamt ist die Krippe vier Tonnen schwer.

Die überlebensgroße Krippe in Bad Gleichenberg © TV Thermen- und Vulkanland/Krug

Handgefertigte Kostbarkeiten

Bis Sonntag können in der Annakapelle in Schladming rund 60 handgefertigte Krippen bestaunt werden. Beim genauen Hinschauen offenbaren sich liebevolle Details sowie das handwerkliche Geschick der Erbauer. Geöffnet ist die Ausstellung noch heute von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Advent in der Annakirche in Schladming - auch im Bruderladenhaus gibt es Weihnachtsstimmung. Dort ist die "Pachauer Krippe" zu sehen © Martin Huber/TV Schladming

Ein ganzes Dorf wird zum Kripperl

An den ersten beiden Adventwochenenden verwandelt sich der Ort Pürgg am Fuße des Grimmings selbst in ein „Kripperl“. Dort ist die 20 Quadratmeter umfassende Landschaftskrippe Fahringer mit ihren rund 1000 aus Holz geschnitzten Figuren in ihrem Charakter unvergleichlich.

Die 20 Quadratmeter umfassende Landschaftskrippe Fahringer © Gery Wolf

Gossendorfer Krippenweg

59 unterschiedliche Krippen verzaubern auf dem dreieinhalb Kilometer langen Rundweg in der Südoststeiermark. Besonders stimmungsvoll ist das Kripperlschauen bei einer abendlichen Wanderung mit Laterne oder Lampe. Der Rundweg ist kinderwagentauglich, die Dauer der Wanderung beträgt ungefähr 45 Minuten. Einkehrmöglichkeit beispielsweise beim Kulmberghof.

Besonders eindrucksvoll ist der Krippenweg bei Einbruch der Dunkelheit © Privat

Krippen am Birglhof

Über 600 Krippen aus aller Welt hat der pensionierte praktische Arzt Bernd Mayer in seiner einzigartigen privaten Sammlung zusammengetragen. Heute ab Mittag und morgen ganztägig führt er Interessierte, die mehr über die Hintergründe der Krippen erfahren möchten, durch die Ausstellung. Wo? Auen 13, 8162 Passail. Infos und weitere Termine unter: www.krippenambirglhof.at

600 Krippen umfasst die private Sammlung von Bernd Mayer in Passail © Privat

O Jubel, o Freud im Diözesanmuseum

Die heurige Weihnachtsausstellung im Diözesanmuseum stellt bekannte Advent- und Weihnachtslieder in Verbindung mit Krippen aus der Sammlung des Diözesanmuseums vor. Die beliebte Kripperl-Roas am 4. Jänner von 14 bis 17 Uhr führt zu Grazer Kirchen und ihren Krippen.