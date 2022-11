Die Neubesetzung des Kommandantenposten der Polizeiinspektion St. Gallen sorgte in den vergangenen Wochen für Rumoren in der Polizei. Für die Stelle beworben haben sich zwei Beamte aus dem Bezirk Liezen sowie ein weiterer aus Oberösterreich. Als Favorit sowohl des Bezirkspolizeikommandos, der Landespolizeidirektion Steiermark und der Personalvertretungsgremien galt der bereits seit 20 Jahren als stellvertretender Kommandant in St. Gallen tätige Reinhard Zinner.