Ein 30-jähriger Liezener verlor mehrere 10.000 Euro an Internetbetrüger: Wie zuletzt einige andere aus dem Bezirk Liezen wurde er Opfer eines sogenannten "Cyber-Trading-Fraud-Betrugs". Im Internet wurde er auf eine Anlagenplattform aufmerksam, die seriös wirkte. Also registrierte der 30-Jährige sich. Kurz darauf traten vermeintliche Finanzberater mit ihm in Kontakt.