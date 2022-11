"Orange the World" ist der Name jener Kampagne, im Zuge derer jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember Zeichen gegen die Gewalt an Frauen gesetzt werden. Der Klub Soroptimist Steirisches Ennstal-Gröbming hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen. So werden in drei Gemeinden des oberen Ennstals heuer orange Damenschuhe an öffentlichen Orten prominent platziert.