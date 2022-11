Ihr Können stellten die Schladminger Turnerinnen Medea Lasser und Lara Tritscher unlängst bei den österreichischen Turn10-Meisterschaften in Tirol einmal mehr unter Beweis. So erturnte Lasser mit dem sechsten Platz ein hervorragendes Ergebnis in der Altersklasse 17-18 Oberstufe. In derselben Klasse blieb Tritscher wiederholt ungeschlagen und holte damit zum zweiten Mal den Meistertitel in die WM-Stadt. "Die beiden haben mit enormem Fleiß und Ehrgeiz ihre Ziele verfolgt. Ihre Leistungen sind beachtlich", erklärte Trainerin Tina Michel vom ATV Schladming stolz.

Mit Ehrenuhr ausgezeichnet

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereines Schloss Trautenfels bekamen Volker Hänsel und Karl Glawischnig die Ehrenuhr der Marktgemeinde Stainach-Pürgg überreicht. "Volker Hänsel hat sich unter anderem bei der Generalsanierung des Schlosses 1992 große Verdienste erworben. Bereits 1982 wurde auf seine Initiative ein Verein zur Rettung von Schloss Trautenfels gegründet.

Karl Glawischnig war jahrzehntelang Obmann des Vereines Schloss Trautenfels, der auch die Zeitschrift 'Da schau her' herausgibt. Als Sachverständiger hat er ein wachsames Auge auf Pürgg und war an der Gründung des CCW beteiligt", so Bürgermeister Roland Raninger, der gemeinsam mit dem neuen Vereinsobmann Rainer Kienreich die Ehrung vornahm. Katharina Krenn und Wolfgang Otte von Schloss Trautenfels gratulierten sehr herzlich.

Ehrung: Kienreich, Hänsel, Glawischnig, Raninger © Gerhard Pliem

Kabas ist neuer Präsident

Im Rahmen der Generalversammlung wurde Jakob Kabas, Geschäftsführer des Sozialhilfeverbandes Liezen, dieser Tage in Linz von den Landesvertretern einstimmig zum neuen Präsidenten des Bundesverbandes "Lebenswelt Heim" gewählt. Kabas ist damit der neue Vorsitzende der Interessensvertretung von rund 650 Alten- und Pflegeheimen und etwa 40.000 Pflegekräften in ganz Österreich und löst Markus Mattersberger nach acht Jahren in dieser Funktion ab.