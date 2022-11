Knapp ein Jahr nachdem die umstrittene Parkverordnung in Schladming beschlossen wurde, musste sie in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend schon wieder repariert werden. "Wir haben dafür einiges an Beleidigungen und Prügel einstecken müssen", fasste es SPÖ-Gemeinderat Roland Hafner zusammen. Stein des Anstoßes war eine Ausweitung der Gebührenpflicht bis 21 Uhr. Das ist nun mit 15. Dezember Geschichte.