März 1986: Drei Wiener geraten auf der Rax in einen Schneesturm, bei einem Lawinenabgang finden sie am Berg den Tod. Es ist das Unglück, das schließlich den Ausschlag gegeben hat für die Gründung der ersten organisierten Bergrettungsstellen der Welt. Die Forderung danach war schon länger im Raum gestanden, wenige Monate nach der Tragödie mit den drei Toten war es soweit. Zum weltweiten Vorreiter wurde Reichenau an der Rax, nebst drei weiteren folgte Admont im Jahr 1897.