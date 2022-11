Buhrufe, zornige Einwürfe aus dem Publikum und viele, viele Fragen waren die Zutaten der Informationsveranstaltung am Dienstagabend zur Generalsanierung der Stromleitung durch das Ennstal. Geladen hatte der Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG), nachdem vor allem in Schladming Widerstand aufgekommen war. Drei Stunden lang warfen die Anrainer Argumente um Argumente in den Ring, ein Fakt blieb aufseiten der APG aber einzementiert: "Es wird für Schladming keine Individuallösung geben."