Für einen Sonntag sind ungewöhnlich viele Menschen im obersteirischen Trieben bereits am frühen Morgen bei nasskaltem Wetter und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt unterwegs. Die 3300 Einwohner zählende Stadt befragt in vier Wahllokalen die Bevölkerung, ob es seitens der Gemeinde für den „Windpark Herrenwaldrücken“ grünes Licht geben soll. Der Windpark braucht eine Flächenplanänderung, die Parteien im Triebener Gemeinderat haben versprochen, sich an das Ergebnis der Volksbefragung zu halten.