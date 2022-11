Am Ende war es das erwartet knappe Ergebnis. Knapp die Hälfte der Triebener Wahlberechtigten fand heute den Weg in die vier Wahllokale. 55 Prozent von ihnen, exakt 737 der 1338 gültigen Stimmen, entfielen auf die Befürworter des Windparks. Damit ist zumindest in der Paltenstadt der Weg frei für die Errichtung des "Windparks Herrenwaldrücken". Der Flächenwidmungsplan und das örtliche Entwicklungskonzept werden geändert.

Interessantes Detail: Im Wahlsprengel in der Mittelschule direkt in der Stadt gab es mit 234 zu 69 Stimmen eine überwältigende Mehrheit für den Windparkt. Der Wahlsprengel Dietmannsdorf, der unterhalb der geplanten Windräder liegt, erteilte der Errichtung mit 111 Pro- und 174 Kontra-Stimmen eine klare Anfuhr. In drei von vier Sprengeln wurde für die Umsetzung gestimmt.