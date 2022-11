Die beiden Ex-Skirennläufer und Fernsehlieblinge Armin Assinger und Hans Knauss stellten sich dieser Tage im SeneCura Sozialzentrum Schladming ein und gesellten sich im hauseigenen Café zu den Senioren. Diese freuten sich sehr über das Treffen mit dem sympathischen Duo. Beim gemütlichen Zusammensein „wurden Mehlspeis und Kaffee schnell zur Nebensache“, berichten die SeneCura-Verantwortlichen.

Goldenes Verdienstzeichen

Verdiente Sportfunktionäre sind kürzlich in der Aula der Alten Universität in Graz ausgezeichnet worden. Unter ihnen Ewald Scheuch, Präsident der Sportunion Wörschach. Er erhielt aus den Händen von Sportlandesrätin Juliane Bogner-Strauß das Sportverdienstzeichen in Gold. Scheucher trat 1966 in die Sportunion ein, war jahrelang aktiver Fußballer, ist seit Jahrzehnten Leistungsträger in der Sektion Tischtennis, Mitorganisator sämtlicher Vereinsveranstaltungen, Mitbegründer einer Ski-Racing-Gruppe innerhalb der Sektion Wintersport und seit 1979 in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der SU Wörschach tätig.

Von Literaturnobelpreisträgerin geadelt

"Der Onkel" ist der erste Roman des Rottenmanners Michael Ostrowski. Mit dem umfangreichen Hintergrundwissen zum gleichnamigen Film gelang ein „fulminanter, sehr poetischer Roman“, wie Vater Reinhard Stockinger findet. Und das sage er nicht nur, weil er als Vater „so positiv überrascht“ und natürlich „total stolz“ sei, so der ehemalige Deutsch-Professor, HAK Liezen-Direktor und Lehrbuchautor. Ostrowski, der schon als „Vierzehn-, Fünfzehnjähriger Werke von Elfriede Jelinek und Peter Turrini gelesen hat“, und sein Erstlingswerk wurden von der Literaturnobelpreisträgerin geadelt. „Lesen Sie dieses vielversprechende Buch! Sie stecken fest. Das Buch wird Sie schon anschieben, bis Ihnen ein Licht aufgeht“, befindet Jelinek am Klappentext. Zum Inhalt: Mike Bittini, ein Spieler und Streuner, kracht in das Leben seines Bruders „wie der Habicht in den Hühnerstall“.