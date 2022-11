Der einsatzreiche Sommer ist längst Geschichte, die vermutlich ebenso fordernde Wintersaison steht vor der Tür. Die Zeit dazwischen lassen die Bergretter in der Region aber nicht ungenutzt. Stehen doch gerade zum Ende der Zwischensaison allerorts auf den Skibergen Übungen an. Im Fokus dabei: Das Evakuieren von Personen, die auf Sesselliften oder in Gondeln "festsitzen". So geschehen beispielsweise am vergangenen Samstag am Galsterberg in Pruggern. Dort war zum ersten Mal die nagelneue 10er-Gondelbahn das Übungsobjekt.