Im Vorfeld der Volksbefragung in Trieben, bei der über sechs Windräder nördlich der Stadt abgestimmt wird, melden sich nun die steirischen Grünen zu Wort. "Wir stehen hinter den Windkraftprojekten in Trieben und Admont", sagte Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Liezen. Und wirbt damit für ein "Ja" bei der Volksbefragung am Sonntag.