Nachdem in der Bezirkshauptstadt Liezen schon Anfang des Monats jugendliche Krampusse für Wirbel gesorgt haben, bleibt Aufregung um die schon überaus früh durch die Straßen ziehenden finsteren Gestalten auch in der WM-Stadt Schladming nicht aus. So wurden dieser Tage ausländische Gäste – eine junge Frau und ein junger Mann – von einem Krampus geschlagen. "Und das ist nicht das erste, sondern das dritte Mal in den vergangenen fünf, sechs Jahren", sagt der Chef jenes Beherbergungsbetriebes, in dem die beiden einquartiert sind. "Deshalb haben wir gesagt, wir müssen das jetzt melden."