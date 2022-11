Mit der Ummodellierung der ehemaligen Avanti-Tankstelle in Bad Mitterndorf zu einer "OMV FastLane Station" wurde bei so manchem Einheimischen die Erwartung geweckt, die neue Tankstation in leuchtendem Blau könnte dem FastLane-Pilotprojekt in Linz ähneln. Dort kann man, ohne dass Personal zum Einsatz kommt, rund um die Uhr tanken, essen und den Einkauf erledigen. Per Knopfdruck stehen mehr als 1000 Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf, warme Snacks oder Pizzen bereit. Allerdings: Wie es jetzt aussieht, bleibt dieses umfassende Serviceangebot vorerst den Städten vorbehalten.