Nach der Kennlernphase wollten der Kraftfahrer und die Malerin rasch zusammenziehen. Da sich die Wohnungssuche aber sehr schwierig gestaltete, beschloss das Paar kurzerhand, selber den Traum vom gemeinsamen Wohnen mit einem Hausbau umzusetzen. Ihre junge Liebe wurde dabei auf eine harte Probe gestellt. Nichtsdestotrotz wusste Georg genau, dass Christina sein Ein und Alles war und stellte ihr im August 2021 die bedeutungsvolle Frage, die sie bejahte.

Nach Einzug ins Eigenheim folgte die Hochzeitsplanung

All die Mühen und der Stress wurden belohnt mit einem wunderschönen Hochzeitstag am 1. Oktober. Das standesamtliche Jawort gaben sich die Beiden in St. Martin am Grimming vor Standesbeamtin Heidrun Schroers. Daraufhin folgte die kirchliche Trauung durch Pfarrer Andreas Gripentrog in der evangelischen Kirche in Schladming mit musikalischer Umrahmung vom Trachtler Dirndl Dreigesang aus Altenmarkt im Pongau.

Auch das Brauchtum kam nach der Kirche mit dem Vermachen und dem Stehlen nicht zu kurz – die Hochzeitsgesellschaft wartete währenddessen beim Gasthaus Grundner am Birnberg auf das Brautpaar. Dort wurden die Gäste von den Schoffeichkoglposcha aus Wörschach gut unterhalten.

Bei hervorragendem Essen wurde im Anschluss in der Tauernalm in Rohrmoos gefeiert. Die Pagger Buam aus Ligist sorgten dabei für eine ausgelassene Stimmung, denn gefeiert wurde bis in die Morgenstunden.

Bräutigam Georg, der bei der Feuerwehr in Schladming und der Tanzgruppe d'Dochstoana aktiv ist, verrät: "Es war der schönste Tag in unserem Leben." Die Hochzeitsreise wird die Frischvermählten ans türkisblaue Meer in der Dominikanischen Republik führen.

