"Massive Beschwerden" über "verfrühtes Krampustreiben" in Liezen

In Liezen gehen immer mehr Beschwerden über jugendliche Krampusse ein, die sich in der Innenstadt in großem Stil versammeln. Die Leute würden sich unsicher fühlen, es werde auch mit Knallkörpern geschossen. Die Stadt setzt Maßnahmen.