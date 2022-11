Obdachloser in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen

Nach Prügelattacke auf Radahrer am Ennsradweg wurde am Freitag ein 41-jähriger Obdachloser am Landesgericht Leoben in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.