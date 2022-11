„Das Hubereck ist ein 1455 Meter hoher Berg zwischen Rottenmann und Admont“, lautet die trockene alpinistische Definition. Ins allgemeine Interesse rückte der Gebirgsrücken vor vier Jahren, als erstmals die Möglichkeit eines Windparks mit mehreren Windrädern an die Öffentlichkeit drang. Während sich die Stadtgemeinde Rottenmann damals mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss und einer Petition an das Land Steiermark entschieden gegen den Windpark aussprach, war man in Admont dafür: Weil die Nutzung der Wasserkraft aufgrund des Nationalpark Gesäuses nicht möglich ist, wäre „die Windkraft eine Möglichkeit der alternativen erneuerbaren Energieerzeugung“, so die damalige Stellungnahme. Im Paltental erneuerte der Rottenmanner Bürgermeister Günter Gangl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung noch im März dieses Jahres die ablehnende Haltung seiner Gemeinde.

Energieknappheit

Mehrere Monate später sieht die Geschichte im Lichte von Energieknappheit und explodierenden Energiepreisen anders aus. In Trieben gibt es bereits am 13. November eine Volksbefragung über den Windpark „Herrenhausen“. Etwas weiter westlich nimmt eine Investorengruppe das Projekt Windpark Hubereck wieder auf. Federführend daran beteiligt: das Stift Admont mit seinem Energieversorger Envesta, die Energie Steiermark, die Diözese Graz-Seckau und die Stadtwerke Judenburg. Schon allein aufgrund der Netzsituation sind auch die Stadtwerke Rottenmann als Partner im Gespräch.

Am kommenden Montag werden die Pläne für den Windpark „Hubereck“ den Gemeinderäten von Rottenmann und Admont gemeinsam präsentiert. Vor der Zusammenkunft zeigt sich, dass sich der Wind in Rottenmann etwas gedreht hat. Bürgermeister Günter Gangl will sich mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Präsentation vorurteilslos ansehen. „Wir benötigen zur möglichen Umwidmung ohnehin eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat“, sagt Gangl. In Admont meint der jetzige Bürgermeister Christian Haider: „Wir warten auf die Präsentation, dann reden wir weiter. Wesentlich ist auch die Lage der einzelnen Standorte.“

Franz Pichler, Wirtschaftsdirektor des Stiftes Admont, umreißt die Pläne für den Windpark „Hubereck“: „Geplant sind sechs bis 14 Windräder, überwiegend auf der Admonter Seite.“ Grundbesitzer ist einerseits das Stift Admont selbst. Andererseits habe es auf Rottenmanner Seite schon Gespräche mit Grundeigentümern gegeben. Vorgesehen sind Windräder mit einer Nabenhöhe von 85 Metern und einer Leistung von etwa drei Megawatt. Mit dem Rotorblatt ergibt sich eine Gesamt-Windradhöhe von 120 Metern.

Ein einziges solches Windrad kann, grob gerechnet, etwa 2000 Haushalte mit Strom versorgen, erklärt Christoph Hell von der Envesta. Die ganz großen Windräder mit einer Nabenhöhe von 165 Metern Höhe und einer entsprechend höheren Leistung kommen für das Hubereck nicht in Betracht.

Ein Vorteil für die Projektbetreiber: Die möglichen Standorte am Hubereck sind durch Forststraßen bis auf einzelne Zubringerwege bereits sehr gut erschlossen. Die Ableitungen für den elektrischen Strom sollen, so Jörg Pfeifer von der Energie Steiermark, Richtung Admont und ins Paltental in die Stromnetze erfolgen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist notwendig. Michael Fölsner von den Städtischen Betrieben in Rottenmann kann sich für seinen Bereich derzeit die Einspeisung der Energie eines Windrades gut vorstellen.

Energieautarkie als Ziel

Auf der Admonter Seite sind die Pläne des Stiftes generell überaus ambitioniert. Mit einem ganzen Maßnahmenpaket will man bei Betrieben und Privathaushalten mittelfristig energieautark werden, bekräftigt Wirtschaftsdirektor Franz Pichler die Zielsetzung.