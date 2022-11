Gesundheitsversorgung in Liezen: Freiheitliche wollen "Druck aufbauen"

Die FPÖ sieht "viele Baustellen" bei der steirischen Gesundheitsversorgung, so auch im Bezirk Liezen – vor allem hinsichtlich Leitspital und Ärztemangel. Sie hat deshalb Forderungen aufgestellt, die sie in den Landtag einbringen will.